Železný pútnik vyštartuje do Šaštína-Stráží 15. marca

Trstín 2. marca (TASR) - Už tretí ročník nočnej pôstnej púte v predveľkonočnom období s názvom Železný pútnik ohlásila farnosť Trstín pri Trnave na piatok 15. marca. Pútnici sa vydajú na takmer štyridsaťkilometrovú pešiu túru z Hájička pri Trstíne cez Malé Karpaty do Šaštína-Stráží. Informoval o tom za usporiadateľov Martin Horváth.



Začiatok a koniec púte tradične tvoria spoločné bohoslužby. Omšu na štarte však organizátori po vlaňajšej skúsenosti preložili z kostolíka v Hájičku pre kapacitné dôvody do trstínskeho farského Kostola sv. Petra a Pavla, kam vojde aj 300 pútnikov. "Na podujatie sa netreba vopred prihlasovať a je určené pre všetkých záujemcov bez ohľadu na to, či sú kresťanského vyznania," uvádzajú organizátori.



Túra nadväzuje na historické putovania mariánskych pútnikov, ktorí v minulosti putovali z Trstína - Hájička do baziliky v Šaštíne a symbolicky sa spája aj s obdobnou aktivitou na Morave na trase z Olomouca na Hostýn. Tá má už takmer tridsaťročnú tradíciu.



Tempo presunu v obci Trstín avizujú organizátori spočiatku rýchlejšie, zvoľní sa po vstupe do pohoria Malé Karpaty. Z dôvodu bezpečnosti pôjde v závere skupinka Posledný pútnik, zložená zo skúsených pútnikov. Bude pomocníkom v prípade ťažkostí a bude sa prispôsobovať najpomalšiemu pútnikovi.



Medzizastávka púte bude v Plaveckom Mikuláši, s príchodom do šaštínskej baziliky sa počíta nadránom. Odvoz na spiatočnej ceste je možný vlakom, autami a pre pokračovanie cesty domov je možné vlastné vozidlá zaparkovať aj v Trstíne a Šaštíne.