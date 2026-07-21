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Želiezovce chystajú ďalšiu etapu rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov
Mesto od realizácie projektu očakáva zvýšenie atraktivity destinácie i podporu celoročnej návštevnosti, čo prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Autor TASR
Želiezovce 21. júla (TASR) - Mesto Želiezovce v okrese Levice pripravuje ďalšiu etapu rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov. Po rekonštrukcii troch ďalších miestností kaštieľa a multifunkčnej sály by v obnovených priestoroch mala byť sprístupnená nová expozícia. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu schválilo mestské zastupiteľstvo.
Mestskí poslanci zároveň schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu vo výške 450.000 eur aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta Želiezovce vo výške 25.000 eur.
Mesto od realizácie projektu očakáva zvýšenie atraktivity destinácie i podporu celoročnej návštevnosti, čo prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Mestskí poslanci zároveň schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu vo výške 450.000 eur aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta Želiezovce vo výške 25.000 eur.
Mesto od realizácie projektu očakáva zvýšenie atraktivity destinácie i podporu celoročnej návštevnosti, čo prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne.