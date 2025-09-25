< sekcia Regióny
Želiezovce spustili druhú etapu rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov
Obnova objektu je podporená z cezhraničného programu Interreg Slovensko - Maďarsko.
Autor TASR
Želiezovce 25. septembra (TASR) - Mesto Želiezovce spustilo počas tohto týždňa druhú etapu rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov. V rámci nej sa zameria na juhozápadné krídlo kaštieľa. Projekt zahŕňa aj vytvorenie interaktívneho centra kultúrneho dedičstva Esterházyovcov a turistického informačného centra, informovala radnica.
Obnova objektu je podporená z cezhraničného programu Interreg Slovensko - Maďarsko. Partnerom mesta Želiezovce je Maďarské národné múzeum, ktoré v rámci projektu plánuje sprístupniť verejnosti renesančné fresky v Ostrihomskej pevnosti.
Na projekt bol poskytnutý grant z Európskej únie vo výške 1.671.341 eur. Celkové náklady projektu vrátane spolufinancovania predstavujú 2.089.176 eur, z toho na obnovu kaštieľa Esterházyovcov je vyčlenených 968.466 eur.
Prvá etapa obnovy kaštieľa bola ukončená v polovici roka 2023. Jej realizácia bola podporená z Nórskeho finančného mechanizmu. Zahŕňala rekonštrukciu strešnej konštrukcie a následne severovýchodného krídla budovy.
Kaštieľ bol postavený v roku 1720, spočiatku slúžil ako klasická vidiecka kúria, letné sídlo rodiny Esterházyovcov. Štvorkrídlová budova s vnútorným nádvorím, pôvodne baroková stavba, bola v 19. storočí prestavaná v klasicistickom štýle.
Obnova objektu je podporená z cezhraničného programu Interreg Slovensko - Maďarsko. Partnerom mesta Želiezovce je Maďarské národné múzeum, ktoré v rámci projektu plánuje sprístupniť verejnosti renesančné fresky v Ostrihomskej pevnosti.
Na projekt bol poskytnutý grant z Európskej únie vo výške 1.671.341 eur. Celkové náklady projektu vrátane spolufinancovania predstavujú 2.089.176 eur, z toho na obnovu kaštieľa Esterházyovcov je vyčlenených 968.466 eur.
Prvá etapa obnovy kaštieľa bola ukončená v polovici roka 2023. Jej realizácia bola podporená z Nórskeho finančného mechanizmu. Zahŕňala rekonštrukciu strešnej konštrukcie a následne severovýchodného krídla budovy.
Kaštieľ bol postavený v roku 1720, spočiatku slúžil ako klasická vidiecka kúria, letné sídlo rodiny Esterházyovcov. Štvorkrídlová budova s vnútorným nádvorím, pôvodne baroková stavba, bola v 19. storočí prestavaná v klasicistickom štýle.