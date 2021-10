Otváracia konferencia odštartovala obnovu kaštieľa v Želiezovciach

Želiezovce 7. októbra (TASR) – Online otváracia konferencia odštartovala vo štvrtok prvú etapu projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach na účel zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti. Na obnovu strechy a severovýchodného krídla kaštieľa získalo mesto 736.946 eur z grantového mechanizmu EHP a Nórska, informoval magistrát. Ukončenie projektu je plánované do 30. apríla 2024.



Kaštieľ bol postavený v roku 1720, spočiatku slúžil ako klasická vidiecka kúria, letné sídlo rodiny Esterházyovcov. Štvorkrídlová budova s vnútorným nádvorím, pôvodne baroková stavba, bola v 19. storočí prestavaná v klasicistickom štýle. Momentálne sa nachádza v dezolátnom stave, a preto nie je sprístupnená verejnosti ani turistom. Obnova strechy a severovýchodného krídla by mala prinavrátiť kaštieľu pôvodný vzhľad pri použití pôvodných postupov rekonštrukcie a dodatočných moderných technológií reštaurovania.



Rekonštrukcia umožní vytvorenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra a organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí vo vynovených priestoroch. „Treba však povedať, že projekt zabezpečí len čiastočnú rekonštrukciu kaštieľa. Na úplnú rekonštrukciu by mesto potrebovalo ďalšie zhruba 3 milióny eur,“ skonštatoval primátor Ondrej Juhász.