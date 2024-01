Poplatok za odpad v Želiezovciach sa v tomto roku zvýšil o 50 percent

Želiezovce 16. januára (TASR) - Obyvatelia Želiezoviec zaplatia v tomto roku za komunálny odpad o 50 percent viac v porovnaní s minulým rokom. V základnej sadzbe v prípade fyzickej osoby s pobytom v meste bude ročný poplatok predstavovať 42 eur. Mesto upravilo poplatok za odpad prvýkrát od roku 2020, informovala radnica.



Zvýšením poplatku za odpad si splnilo zákonnú povinnosť, podľa ktorej úroveň tohto miestneho poplatku by mala zodpovedať skutočným nákladom nakladania s komunálnym odpadom. V roku 2022 boli náklady mesta na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu o 100.000 eur vyššie ako príjmy z poplatkov. Rovnaká bola situácia v roku 2023, potvrdila ekonómka mesta Monika Tomeková.



Tohtoročné náklady spojené s odvozom a uložením odpadu by sa mali v Želiezovciach pohybovať na úrovni 340.000 eur. "Po zvýšení poplatku by sme sa príjmami mali dostať na úroveň nákladov, čo znamená, že mesto by nemalo na odpad doplácať z iných svojich príjmov," skonštatovala Tomeková.



Povinnosť mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu pre samosprávy začne platiť od začiatku budúceho roka. Pôvodne mala platiť od začiatku tohto roka, vláda ju však odložila o rok. Vedúci oddelenia správy mestského majetku a služieb Peter Haris upozornil, že poplatok za skládkovanie sa v roku 2025 môže zdvojnásobiť. "Musíme sa preto pripraviť, že o rok bude mesto opäť nútené zvýšiť poplatok za odpad. Zrejme však nepôjde o také razantné zvýšenie ako teraz," skonštatoval.



Podľa Harisa k podobnej úprave poplatkov za odpad pristúpili aj ostatné veľkosťou porovnateľné mestá na Slovensku. "Mesto Želiezovce pritom ponúka nadpriemerné služby. Prevádzkujeme zberný dvor, kde nemáme stanovené maximálne množstvo odpadu, ktorý tam môže občan za rok vyviezť. Ďalším nadštandardom je, že bioodpad zbierame priamo z domácností, čo tiež nie je samozrejmou službou vo väčšine samospráv," skonštatoval.