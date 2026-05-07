Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Regióny

Želiezovce uvažujú o výstavbe kúpaliska, nechalo si vypracovať štúdiu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Maroš Černý

Súčasťou komplexu má byť aj plavecký bazén, určený na kondičné plávanie a plavecké výcviky okolitých škôl, zážitkové a vonkajšie bazény, saunový svet, soľná komora, masáže a ďalšie služby.

Autor TASR
Želiezovce 7. mája (TASR) - Mesto Želiezovce uvažuje o vybudovaní funkčného a moderného kúpaliska. Nechalo si vypracovať architektonickú štúdiu s názvom Boutique-Wellness Želiezovce, predstavujúcu koncept multifunkčného areálu s vonkajšími bazénmi, krytou plavárňou, vodnými atrakciami, wellness zónou a doplnkovými službami, informovala radnica.

Štúdia predstavuje moderný objekt so zelenou strechou, využívajúci obnoviteľné zdroje, ktorý má byť situovaný na južnej strane cesty smerujúcej od štadióna na most.

Súčasťou komplexu má byť aj plavecký bazén, určený na kondičné plávanie a plavecké výcviky okolitých škôl, zážitkové a vonkajšie bazény, saunový svet, soľná komora, masáže a ďalšie služby.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?