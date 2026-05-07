Želiezovce uvažujú o výstavbe kúpaliska, nechalo si vypracovať štúdiu
Súčasťou komplexu má byť aj plavecký bazén, určený na kondičné plávanie a plavecké výcviky okolitých škôl, zážitkové a vonkajšie bazény, saunový svet, soľná komora, masáže a ďalšie služby.
Autor TASR
Želiezovce 7. mája (TASR) - Mesto Želiezovce uvažuje o vybudovaní funkčného a moderného kúpaliska. Nechalo si vypracovať architektonickú štúdiu s názvom Boutique-Wellness Želiezovce, predstavujúcu koncept multifunkčného areálu s vonkajšími bazénmi, krytou plavárňou, vodnými atrakciami, wellness zónou a doplnkovými službami, informovala radnica.
Štúdia predstavuje moderný objekt so zelenou strechou, využívajúci obnoviteľné zdroje, ktorý má byť situovaný na južnej strane cesty smerujúcej od štadióna na most.
Súčasťou komplexu má byť aj plavecký bazén, určený na kondičné plávanie a plavecké výcviky okolitých škôl, zážitkové a vonkajšie bazény, saunový svet, soľná komora, masáže a ďalšie služby.
