Želiezovce získali 736.946 eur z nórskych fondov na opravu kaštieľa

Želiezovce 10. novembra (TASR) – Mesto Želiezovce získalo 736.946 eur z grantového mechanizmu EHP a Nórska na obnovu strechy a severovýchodného krídla kaštieľa v Želiezovciach. Potvrdila to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Projekt je jedným zo štyroch aktuálne podporených projektov, ktoré sú zamerané na obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva.



Obnova strechy a severovýchodného krídla by mala prinavrátiť kaštieľu pôvodný vzhľad pri použití pôvodných postupov rekonštrukcie a dodatočných moderných technológií reštaurovania. Rekonštrukcia umožní vytvorenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra a organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí vo vynovených priestoroch.



Kaštieľ bol postavený v roku 1720, spočiatku slúžil ako klasická vidiecka kúria, letné sídlo rodiny Esterházyovcov. Štvorkrídlová budova s vnútorným nádvorím, pôvodne baroková stavba, bola v 19. storočí prestavaná v klasicistickom štýle. Obklopuje ju anglický park. V kaštieli sú dodnes priestory po niekdajšej kuchyni, v ktorej kedysi varil a piekol autor slávnej Sacherovej torty Franz Sacher. Iba niekoľko metrov od kuchyne bol kedysi salón, v ktorom zasa na klavíri hrával slávny hudobný skladateľ Franz Schubert.



Esterházyovci počas druhej svetovej vojny kaštieľ opustili. Krátko na to ho vyrabovali sovietske vojská, a potom aj samotní Želiezovčania. Neskôr tu sídlil okresný súd, po ňom tu mali kancelárie štátne majetky a v 60. rokoch 20. storočia tu bola materská škola. Keď v 70. rokoch postavili novú, zostal kaštieľ opustený.