Želiezovce zrekonštruovali ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Autor TASR
Želiezovce 10. októbra (TASR) - Hlavná budova Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola na Komenského ulici v Želiezovciach prešla rozsiahlou rekonštrukciou. „Odovzdaním zrekonštruovaného objektu do užívania sa dovŕšilo roky trvajúce úsilie samosprávy o zabezpečenie dôstojných podmienok pre vyučovanie v tejto inštitúcii a zníženie energetických nákladov objektu,“ skonštatoval primátor Ondrej Juhász.
Rekonštrukcia sa začala začiatkom tohto roka. Financovaná bola z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR sumou 1.229.436 eur. Jej súčasťou bolo zníženie energetickej náročnosti zateplením obvodových stien, strešného plášťa a časti podláh, výmena okien, dverí, zasklených stien a sklobetónových výplní. Projekt zahŕňal aj inštaláciu regulovateľných exteriérových tieniacich prvkov, modernizáciu vykurovacej sústavy a systému ohrevu vody, rekonštrukciu osvetlenia a inštaláciu rekuperačného systému.
