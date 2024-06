Želovce majú lekára pre dospelých, pediatrov je však v okrese málo

Želovce 27. júna (TASR) - V zdravotnom stredisku v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese v súčasnosti ordinuje všeobecný lekár pre dospelých, pediatrov je však v rámci okresu veľmi málo. TASR to povedala starostka Mária Rechová.



Dodala, že je rada, keď starostlivosť o deti zabezpečia lekári v meste Veľký Krtíš. Ten je od obce vzdialený 13 kilometrov. "Je úplne zbytočné, aby sme riešili príchod pediatra. Bol by to boj s veternými mlynmi," objasnila s tým, že v stredisku sídli aj lekáreň. Keď však podľa nej majiteľka odíde do dôchodku, bude ťažké nájsť náhradu.



Zubárka v minulosti v obci bola, neskôr však premiestnila svoju ambulanciu do Veľkého Krtíša. Želovce majú ešte interného lekára, podľa starostky však plánuje ordinovať už iba pár rokov. Ďalšie priestory strediska samospráva prenajíma pre maséra, ktorý vykonáva aj zdravotné masáže, ďalšie priestory sú prázdne. Obec preto uvažuje nad tým, že v nich zriadi denný stacionár pre seniorov.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová priblížila, že stále by potrebovali chirurga, najlepšie so špecializáciou. Ďalej aj lekára na rehabilitáciu i rádiológa. "V auguste príde nová lekárka na pediatrické oddelenie, ktorá teraz ukončila štúdium. Ešte čakáme na lekárku z Ukrajiny, ktorá si vybavuje potrebné dokumenty," informovala.



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vo Veľkom Krtíši vlani otvoril krajskú kardiologickú ambulanciu. Čo sa týka špecializácií, v porovnaní s minimálnou sieťou zdravotnej starostlivosti sú v tomto okrese najviac nedostatkoví diabetológovia, neurológovia pre dospelých i oftalmológovia. Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková poznamenala, že sú to aj ortopédi, pediatri a všeobecní lekári pre dospelých. "Plánujeme otvoriť pediatrickú ambulanciu a všeobecnú ambulanciu pre dospelých, podmienené to však je získaním lekára," spresnila.