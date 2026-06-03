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Želovce: Miestni vinári po roku opäť otvoria pivnice pre verejnosť
K dispozícii budú medovníky, ručne vyrábané produkty od lokálnych výrobcov, čajovňa, med a keramika.
Autor TASR
Želovce 3. júna (TASR) - Hudba, ochutnávanie vín a program pre všetky vekové kategórie budú súčasťou ôsmeho ročníka akcie s názvom Za vínom do údolia želovských pivníc 2026. TASR o tom informoval Peter Pekár z občianskeho združenia Údolie želovských pivníc vo Veľkokrtíšskom okrese s tým, že akcia bude v sobotu 6. júna popoludní.
Spresnil, že po celom údolí pre verejnosť otvoria svoje pivnice miestni vinári. „Postavíme pre hostí trhovisko, kde budú môcť ochutnať lokálne vína a rovnako aj vína zo širšieho okolia,“ objasnil s tým, že ich bude viac ako 70 druhov. Súčasťou budú lokálne jedlá a pochutiny.
Ako ďalej uviedol, prídu aj remeselníci so svojimi výrobkami. K dispozícii budú medovníky, ručne vyrábané produkty od lokálnych výrobcov, čajovňa, med a keramika. Cieľom prehliadky vinárov podľa neho je, aby mali návštevníci možnosť porovnať chuť vína z iných oblastí ako z domácej. „Prídu vinári zo Skalice, z Novej Vsi nad Žitavou, z Čeboviec a aj iných častí Slovenska,“ doplnil. Pre najmenších účastníkov pripravujú tombolu.
Parkovanie pre návštevníkov označia písmenom P na príjazdových cestách do údolia pivníc v Želovciach a aj priamo v údolí. „Prosím všetkých návštevníkov, aby brali ohľad na druhých a jazdili opatrne,“ spomenul Pekár.
Poznamenal, že v údolí je v súčasnosti približne 72 domčekov a pivníc. Vykopané sú do tufových skál. „Tradícia výroby vín v nich siaha do 70. až 80. rokov, keď postavili prvé chaty. Väčšinou to boli hroznové, samorodné vína, neskôr ríbezľové a moderné vína zo štepov,“ priblížil. Podotkol, že v pivniciach je stabilná teplota okolo 12 až 13 stupňov Celzia. Podľa neho sú predurčené na uskladnenie a zrenie vína, ale aj ovocia a potravín.
Spresnil, že po celom údolí pre verejnosť otvoria svoje pivnice miestni vinári. „Postavíme pre hostí trhovisko, kde budú môcť ochutnať lokálne vína a rovnako aj vína zo širšieho okolia,“ objasnil s tým, že ich bude viac ako 70 druhov. Súčasťou budú lokálne jedlá a pochutiny.
Ako ďalej uviedol, prídu aj remeselníci so svojimi výrobkami. K dispozícii budú medovníky, ručne vyrábané produkty od lokálnych výrobcov, čajovňa, med a keramika. Cieľom prehliadky vinárov podľa neho je, aby mali návštevníci možnosť porovnať chuť vína z iných oblastí ako z domácej. „Prídu vinári zo Skalice, z Novej Vsi nad Žitavou, z Čeboviec a aj iných častí Slovenska,“ doplnil. Pre najmenších účastníkov pripravujú tombolu.
Parkovanie pre návštevníkov označia písmenom P na príjazdových cestách do údolia pivníc v Želovciach a aj priamo v údolí. „Prosím všetkých návštevníkov, aby brali ohľad na druhých a jazdili opatrne,“ spomenul Pekár.
Poznamenal, že v údolí je v súčasnosti približne 72 domčekov a pivníc. Vykopané sú do tufových skál. „Tradícia výroby vín v nich siaha do 70. až 80. rokov, keď postavili prvé chaty. Väčšinou to boli hroznové, samorodné vína, neskôr ríbezľové a moderné vína zo štepov,“ priblížil. Podotkol, že v pivniciach je stabilná teplota okolo 12 až 13 stupňov Celzia. Podľa neho sú predurčené na uskladnenie a zrenie vína, ale aj ovocia a potravín.