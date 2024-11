Želovce za cenu znižovania výdavkov plánujú vyrovnaný rozpočet

Želovce 19. novembra (TASR) - Obec Želovce vo Veľkokrtíšskom okrese plánuje schváliť vyrovnaný rozpočet na rok 2025 prostredníctvom znižovania bežných výdavkov na kultúru, šport a podobne. Pri zostavovaní sa snaží samospráva vyhnúť rozpočtovému provizóriu, nevie to však celkom vylúčiť. TASR o tom informovala starostka Mária Rechová.



Dodala, že obec s počtom obyvateľov do 2000 neuplatňuje programové rozpočtovanie. "Od 1. januára nového roka sa mení financovanie materských škôl, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu. Presun originálnych kompetencií si vyžiada aj zmenu v obecnom," spomenula. Podľa nej je predpoklad zníženia podielových daní o 13,9 percenta a podľa toho bude treba upraviť aj rozpočet. "Toto bude asi najkomplikovanejšie nastaviť do budúceho roka, keďže školská jedáleň a školský klub naďalej zostávajú ako naša originálna kompetencia," zdôraznila.



Ako ďalej uviedla, v Želovciach neuvažujú o príprave rozpočtu vo viacerých možnostiach. Vychádzajú z dostupných prognóz Ministerstva financií SR na roky 2025 až 2027. "Podľa prognózy na rok 2025 počítame s podielovými daňami vo výške 425.881 eur, čo je oproti súčasnému roku nižšia suma približne o 21.500 eur," pripomenula. Doplnila, že je to spôsobené znížením sumy podielových daní o vyňatie originálnych kompetencií obce pre materskú školu. Poznamenala, že prognóza pre rok 2026 je 477.252 eur, prognóza pre tento rok bola 502.003 eur.



Starostka povedala, že samospráva v novom roku neplánuje zvyšovať daň z nehnuteľností a miestne poplatky. V odpadovom hospodárstve sa snažia znižovať množstvo odpadov zdokonaľovaním triedenia odpadu a zmenou spôsobu vývozu komunálneho odpadu. "Momentálne rokujeme so zberovou spoločnosťou o cenách za vývoz a likvidáciu odpadu," uzavrela.