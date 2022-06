Stredoškoláci v Želovciach sa o pestovaní kvetov učia v novom skleníku

Želovce 9. júna (TASR) – Chryzantémy, frézie, paradajky i papriky sú súčasťou výsadby, ktorá sa nachádza v skleníku pre praktické vyučovanie stredoškolákov z juhu stredného Slovenska. Odbornú učebnú pomôcku budú využívať žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) v Želovciach v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Pripomenula, že výsadba v skleníku je na viac ako 500 štvorcových metrov plochy. "Žiaci sa v skleníku učia o pestovaní kvetín, zelenín a drevín," spomenula s tým, že v jeho blízkosti je aj ovocný sad. "Práce sú aj vo fóliovníku so zeleninou, pri stáčaní medu priamo v priestoroch školy, študenti sa tiež učia pracovať s poľnohospodárskymi strojmi i zvieratami," podotkla.



Skleník umožňuje pestovanie rôznymi technológiami. Na pestovateľských stoloch, povrchových záhonoch či závesných žľaboch. Za reguláciu pestovateľských podmienok zodpovedá elektronická riadiaca jednotka s počítačovou technológiou, ktorá má aj možnosť ovládania na diaľku.



Podľa Štepánekovej závlahový systém je riešený napríklad tryskami či kvapkovou závlahou. "Na závlahu v prevažnej miere využíva dažďovú vodu zachytávanú zo strechy skleníka do nádrží," vysvetlila. Doplnila, že výživu rastlín riadiaca jednotka dávkuje presne podľa aktuálnej potreby a nastavenej technológie.



"SOŠ Želovce je zameraná na vzdelávanie žiakov v oblasti záhradníctva, tvorby krajiny, poľnohospodárstva a agroturistiky. Škola píše svoju históriu od roku 1948 a aktuálne sa v nej vzdeláva spolu 162 žiakov, a to v dennej i externej forme štúdia," uviedla riaditeľka školy Andrea Bánovská.



Do výstavby skleníka investoval Banskobystrický samosprávny kraj 264.000 eur, ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.