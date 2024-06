V tomto roku majú Želovce naplánované menšie investičné projekty

Želovce 5. júna (TASR) - Obec Želovce vo Veľkokrtíšskom okrese má v tomto roku naplánovaných niekoľko menších investičných projektov. Ako TASR povedala starostka Mária Rechová, rozpočet nie je dostatočne vysoký na to, aby sa pustili do väčších investícií.



Dodala, že plánujú čiastočnú rekonštrukciu domu smútku. Vymeniť chcú vchodové dvere a starý mraziarenský box. Na túto obnovu majú vyše 23.000 eur a urobia ju do konca novembra tohto roka. Ministerstvo kultúry SR žiadali o financie na obnovu knižnice - 10.000 eur, dostali však vyše 2000 eur. V súčasnosti ju tak vypratávajú a na jeseň sa zapoja do ďalších výziev na získanie peňazí. Podľa starostky by sa chceli zapojiť do výzvy na obnovu obecných úradov a verejných budov. Peniaze by chceli získať na verejné osvetlenie a okná na úrad.



Obec sa tiež zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jej tak poskytne 15.000 eur. Pokračovať v jej poskytovaní tak môže až do konca roku 2025.



Obnoviť plánujú aj historickú budovu bývalého miestneho národného výboru. V stavbe zo začiatku 19. storočia by chceli zriadiť obecné múzeum. V minulosti v nej sídlili rôzne prevádzky. V súčasnosti však chátra a prepadáva sa na nej strecha. "Máme spracovaný projekt a čakáme tak na výzvu na získanie financií. Zapojíme sa a budeme sa snažiť stavbu zachrániť," informovala. Je pri nej aj pozemok, kde by mohli podľa nej osadiť lavičky, posadiť stromy a dať miestu šancu na nový život.