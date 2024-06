Želovce zaviedli nový systém zberu komunálneho odpadu, chcú tým šetriť

Želovce 23. júna (TASR) - Obec Želovce vo Veľkokrtíšskom okrese tento rok sumu za zber komunálneho odpadu nezvyšovala, zaviedla však nový systém jeho zberu. Cieľom je naučiť ľudí triediť smeti, a tým aj šetriť peniaze. TASR informovala starostka Mária Rechová.



Dodala, že paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu je 31 eur na osobu a na rok. "Namiesto toho, aby sme ho zvyšovali, prešli sme na kupónový systém. Čim viac budú občania separovať, tým budú platiť menej," vysvetlila s tým, že jeden obyvateľ dostal na tento rok šesť kupónov pre zber smetí. "Žiadame ich o to, aby venovali zvýšenú pozornosť separácii. Rozdiel vidíme na faktúrach, ktoré sú polovičné oproti tým z minulosti. Cítime, že šetríme," zdôraznila.



Podľa starostky si samospráva do budúcna bude kódmi označovať zberné nádoby. Budú ich skenovať a tieto údaje o počte vyvezených košov bude možné kontrolovať v aplikácii. Budú tak mať presný prehľad o tom, ktorá domácnosť si koľkokrát v roku dala vyviesť nádobu s odpadom i to, aká veľká bola. Súvisí to aj s tým, že sa bude šetriť na manipulačnom poplatku, ktorý si zberová spoločnosť účtuje pri vyzdvihnutí nádoby do smetiarskeho auta. "Jedno zdvihnutie 110-litrovej, respektíve 120-litrovej nádoby stojí 1,80 eura. To je tá podstata, že za manipulačné poplatky sa veľa platí," zhrnula s tým, že cieľom je, aby ich nevyvážali poloprázdne. Podotkla, že keď sa občania naučia separovať, komunálny odpad im bude ubúdať, budú ho menej vyvážať a nebude sa zvyšovať poplatok za jeho vývoz.



Rechová poznamenala, že plast a papier vyváža zberová spoločnosť spred domov podľa harmonogramu vývozu. Kontajnery na sklo sú rozmiestnené po dedine, pre oblečenie sú v obci uložené dva kontajnery. Biologicky rozložiteľný odpad, konáre a zelený odpad, odvážajú dvakrát do roka spred nehnuteľností.