Žemberovce pripravujú výstavbu nového zariadenia pre seniorov
Autor TASR
Žemberovce 1. júna (TASR) - Obec Žemberovce v okrese Levice pripravuje výstavbu zariadenia pre seniorov. Vzniknúť by malo na mieste bývalej predajne potravín a pohostinstva v Horných Žemberovciach, informoval starosta Slavomír Bárczy.
Zástupcovia obce podpísali v apríli Zmluvu o dielo s úspešným výhercom verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a uskutočnenie stavebných prác na projekte v hodnote 2.893.896 eur. Aktuálne prebiehajú práce na projektovej dokumentácii s cieľom podať žiadosť s platným stavebným povolením o úverové financovanie výstavby na Štátny fond rozvoja bývania.
Zariadenie bude mať kapacitu 40 klientov. Búracie práce starého objektu a výstavba nového zariadenia sú naplánované na prvú polovicu budúceho roku. Zariadenie by malo byť pripravené prijať prvých klientov do konca roka 2028.
