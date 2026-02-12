Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žemberovce pripravujú výstavbu zariadenia pre seniorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie už zverejnili výzvu na predkladanie ponúk záujemcov o zhotovenie stavby.

Autor TASR
Žemberovce 12. februára (TASR) - Obec Žemberovce pripravuje výstavbu zariadenia pre seniorov. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk záujemcov o zhotovenie stavby.

Ako v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 2.924.179 eur. Pozostáva z vypracovania potrebnej projektovej dokumentácie, z búracích i zo stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti. „Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k zariadeniu sociálnych služieb,“ konštatuje sa v opise zákazky.

Stavba zariadenia pre seniorov v Žemberovciach je navrhovaná v katastrálnom území Horné Žemberovce. V objekte bude po dobudovaní jedna izolačná izba, jedna trojlôžková izba, 13 jednolôžkových a 12 dvojlôžkových izieb. Celková kapacita zariadenia tak bude 40 lôžok. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 19 parkovacích miest.
