Práce na prístavbe škôlky v Žemberovciach pokračujú podľa harmonogramu

Žemberovce 16. decembra (TASR) - Práce na prístavbe materskej školy v Žemberovciach v okrese Levice pokračujú podľa harmonogramu. Po kontrolnom dni na stavbe to na sociálnej sieti potvrdil starosta Slavomír Bárczy. Zhotoviteľ prevzal stavenisko 1. októbra tohto roka, výstavba by mala byť ukončená do desiatich mesiacov.



Po dokončení prístavby sa kapacita existujúcej materskej školy zdvojnásobí. Podľa slov starostu celkové prostriedky zo získanej dotácie pre obec na realizáciu prístavby predstavujú sumu 667.450,35 eura. Okrem nového pavilónu sú peniaze určené aj na jeho kompletné zariadenie, nové vybavenie školskej jedálne a na nové hracie prvky pre deti umiestnené v areáli materskej školy.



Jestvujúca materská škola bola postavená v intraviláne obce Žemberovce približne v roku 1968. V rokoch 2001 a 2009 bola budova rekonštruovaná. Materská škola je dvojtriedna s počtom 44 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované, upozornil starosta.



Po dostavbe nového pavilónu sa zvýši kapacita materskej školy o 48 nových miest. Vzniknú dve nové triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním. V každej triede bude 24 detí vo veku päť až šesť rokov.