< sekcia Regióny
Žemberovce zrekonštruujú multifunkčné ihrisko
Celkové náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené na 97.173 eur.
Autor TASR
Žemberovce 11. marca (TASR) - Obec Žemberovce v okrese Levice opraví multifunkčné ihrisko pri základnej škole v obci. Na komplexnú rekonštrukciu získala samospráva dotáciu z Fondu na podporu športu, informoval starosta Slavomír Bárczy.
Celkové náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené na 97.173 eur. Výška dotácie predstavuje 82.882 eur, zvyšnú sumu zaplatí samospráva zo svojich zdrojov. Rekonštrukčné práce budú realizované v letných mesiacoch, ukončené budú na jeseň tohto roka.
Práce zahŕňajú výmenu podlahy vrátane drenáže, mantinelov, bránok. Dobudujú sa koše na basketbal, sieť so stĺpmi na volejbal. Súčasťou modernizácie ihriska bude aj nový kamerový systém pre ochranu.
Celkové náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené na 97.173 eur. Výška dotácie predstavuje 82.882 eur, zvyšnú sumu zaplatí samospráva zo svojich zdrojov. Rekonštrukčné práce budú realizované v letných mesiacoch, ukončené budú na jeseň tohto roka.
Práce zahŕňajú výmenu podlahy vrátane drenáže, mantinelov, bránok. Dobudujú sa koše na basketbal, sieť so stĺpmi na volejbal. Súčasťou modernizácie ihriska bude aj nový kamerový systém pre ochranu.