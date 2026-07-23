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Zemetrasenie či odstrel? Na Liptove zaznamenali seizmický jav

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Na archívnej snímke vstup do areálu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Išlo o veľmi slabý jav, ktorý bol zaznamenaný len na jednej seizmickej stanici.

Autor TASR
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Liptovská Anna 23. júla (TASR) - Na Liptove bol vo štvrtok o 12.17 h zaznamenaný seizmický jav na stanici Liptovská Anna. Ako pre TASR uviedol vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay, išlo o veľmi slabý jav, ktorý bol zaznamenaný len na jednej seizmickej stanici.

Podľa Csicsaya nešlo o zemetrasenie, ale pravdepodobne išlo o nejaký odstrel. „Nie je zriedkavé, že to ľudia pocítia,“ podotkol. Zároveň priblížil, že ak by išlo o zemetrasenie, tak by ho zaznamenali minimálne na štyroch - piatich staniciach v okolí.
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