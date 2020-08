Zemianske Kostoľany vyhlásili zbierku na pomoc obyvateľom po požiari

Zemianske Kostoľany 11. augusta (TASR) - Obec Zemianske Kostoľany vyhlásila dobrovoľnú zbierku na pomoc obyvateľom bytového domu na Ulici pod horou, ktorý ešte začiatkom júla zasiahol požiar. Financie bude zbierať cez transparentný účet, obyvatelia ich následne využijú na rekonštrukčné práce spoločných priestorov domu.



"Vlastníci bytov v dome nás požiadali o finančnú výpomoc a my ako obec v zmysle zákonov, ktoré musíme dodržiavať a rešpektovať, nemáme možnosť finančnej podpory z vlastných zdrojov. Preto sme sa rozhodli pre takúto formu podpory," povedala v utorok pre TASR starostka Jana Školíková.



Bytový dom ako jediný na ulici prešiel rekonštrukciou. "Väčšina vlastníkov tamojších bytov je v dôchodkovom veku. Na rekonštrukciu si brali úver, ktorý musia splácať. Keby chceli zabezpečiť opravu bytovky z vlastných zdrojov, museli by si zobrať ďalšie úverové zdroje. Pre dôchodcov je to finančne veľmi náročné," ozrejmila starostka.



Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pod názvom Návrat domov schválilo obecné zastupiteľstvo. Transparentný účet zriadila a kontroluje obec, zverejnený je i na internetovej stránke transparentneucty.sk.



Požiar zasiahol 9. júla nebytové priestory domu, zranili sa pri ňom dvaja ľudia. Obyvatelia domu sa odvtedy zdržiavajú u svojich príbuzných.