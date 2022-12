Zemný plyn bude vo Zvolene aj naďalej dodávať SPP

Zvolen 19. decembra (TASR) – Zemný plyn bude pre mesto Zvolen aj naďalej dodávať Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., Bratislava. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania (VO) na zákazku na dodávku zemného plynu pre mesto.



Výsledok VO schválilo zvolenské mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní. Znamená to dodávku zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku v sume 538.355 eur s DPH za celkový objem odobraného množstva 2276 megawatthodiny (MWh) za rok 2023. Medzi odbernými miestami budú napríklad materské školy, základné školy, Centrum voľného času Domino, tržnica a aj zvolenské mestské kúpele.



Samospráva uvádza, že do termínu na predkladanie ponúk bola predložená jedna, od SPP. Uchádzač však podľa dôvodovej správy predložil vlastný návrh zmluvy. Predstavoval extrémne vysoký nárast ceny oproti predpokladanej hodnote zákazky uskutočnenej prieskumom trhu v máji tohto roka. Mesto preto súťaž ukončilo a vyhlásilo priame rokovacie konanie. Správa zdôrazňuje, že jeho výsledkom je dodanie plynu v troch kategóriách miest podľa množstva odberu a zároveň podľa viacerých cenníkov.



Mesto Zvolen má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu s SPP, ktorá je platná do konca decembra tohto roka.