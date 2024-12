Zemplín: Mestá pripravili silvestrovské oslavy s hudbou aj šetrením

Michalovce/Humenné/Vranov nad Topľou 29. decembra (TASR) -Mestá na Zemplíne pripravili na Silvestra program, ktorý zahŕňa koncerty, svetelné šou aj netradičné súťaže. Kým Humenčania si užijú hudobnú zábavu a ohňostroj, v Michalovciach sa bude súťažiť v streľbe zátok a vo Vranove nad Topľou radnica uprednostní komornejšiu oslavu bez veľkých výdavkov.



Humenčania môžu osláviť príchod nového roka v severnej časti Námestia slobody. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, od desiatej večer bude hrať reprodukovaná hudba. Pol hodinu pred polnocou vystúpi Lukáš Adamec.



Rok 2025 privíta s obyvateľmi mesta aj primátor Miloš Meričko a chýbať nebude ani novoročný ohňostroj. "Na šesťminútovú svetelnú šou vyčlenila samospráva 2900 eur. Bodkou osláv bude druhá časť koncertu," dodal Škuba.



V Michalovciach pripravili silvestrovský program, ktorý sa začne o 12.00 h na námestí pred mestským úradom, kde sa tradične bude súťažiť v tom, kto vystrelí zátku zo šumivého vína do najväčšej vzdialenosti. "Minulý rok sa podarilo prekonať takmer desaťročný rekord, keď zátka letela do vzdialenosti 30,45 metra," uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu Marcela Andréová.



Večerné oslavy 32. výročia štátnosti sa začnú o 23.00 h silvestrovským programom na tribúne pri mestskom úrade. Naplánovaná je hudobná zábava a svetelná šou. Súčasťou programu bude aj príhovor primátora a zapálenie vatry v Parku študentov. "Ohňostroj ani tento rok mesto Michalovce nechystá. Výdavky na silvestrovské oslavy sú porovnateľné s minulým rokom," dodala Andréová.



Vo Vranove nad Topľou radnica oslavy pre šetrenie nechystá. "Nebude ani ohňostroj, ani veľká zábava na námestí. Skôr to necháme na občanov. My im vytvoríme priestor, ale veľké investície do tejto oslavy mesto neposkytne," doplnil pre TASR primátor Ján Ragan.