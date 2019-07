FOTO A VIDEO: Prevoz lode Bohemia na Domašu

Na snímke prevoz lode Bohemia na Domašu pri obci Cejkov v okrese Trebišov 24. júla 2019. Je to posledný úsek trasy výletnej lode Bohemia z Prahy na Domašu. Cesta po suchu dlhá 90 kilometrov z Ladmoviec (okr. Trebišov) do Novej Kelče (okr. Vranov nad Topľou) dostala názov Guľový blesk. Jej vyvrcholením je vylodenie Bohemie na Domaši vo štvrtok 25. júla, kam sa vráti po 26 rokoch. Foto: TASR - Roman Hanc

Zemplín 24. júla (TASR) – Prvá etapa prepravy výletnej lode Bohemia po súši začala v stredu. Trasu dopravca naplánoval po cestách II. a III. triedy, krátky úsek vedie aj po ceste I. triedy. Cestná premávka je tak obmedzená minimálne. Informoval o tom zástupca Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Ladislav Héžel.Trasa prepravy 43 metrov dlhej lode bola podľa jeho slov vyberaná dopravcom v súčinnosti so Slovenskou správou ciest tak, aby bola doprava čo najmenej obmedzená. "," dodal.Preprava Bohemie z riečneho prístavu Ladmovce do rekreačnej oblasti Domaša sa bude realizovať počas dvoch dní. V prvej etape náklad absolvoval trasu Ladmovce - riečny prístav, Zemplín, Cejkov, Zemplínske Jastrabie, Novosad, Zemplínsky Branč, Trebišov a Nový Ruskov, konečnou bola obec Sečovce.Počas štvrtka 25. júla povedie zo Sečoviec do Hriadok, Dvorianok, Parchovan, Sečovskej Polianky, Sačurova, Vranova nad Topľou, Majeroviec, Sedlísk, Benkoviec, Slovenskej Kajne a Holčíkoviec, aby približne o 15.00 h dorazila do konečnej destinácie, Novej Kelče. Druhý deň budú pri preprave nápomocní príslušníci KR PZ v Prešove.Ako Héžel uviedol, náklad počas prvého dňa narazil na kritický úsek medzi dvoma obcami, kde sa náprava vozidla nevedela vytočiť v ostrej zatáčke. Celý náklad preto musel štyri kilometre medzi obcami cúvať.Podľa jeho slov doprava na úsekoch, kadiaľ Bohemiu prevážajú, výrazne obmedzená nie je. "," vysvetlil. Dodal tiež, že pre nedostatočnú šírku ciest II. a III. triedy nie je možné náklad obísť.