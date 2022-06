Zemplín Veterán Rallye odhalí príbehy z histórie

Michalovce 21. júna (TASR) – Prezrieť si automobilové veterány, spoznať históriu i málo známe miesta dolného Zemplína a tiež zabaviť sa aktivitami sprievodného programu ponúka 16. ročník Zemplín Veterán Rallye. Počas štyroch dní, od štvrtka do nedele (23. - 26. 6.), sa na cestách Michaloviec, Trebišova, Sobraniec, Slanca, Orechovej a Jankoviec predstaví 80 posádok veteránov z Čiech a Slovenska. TASR o podujatí informovala Lenka Vargová Jurková z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



"Sme jedno z mála motoristických podujatí, ktoré sa jazdí plné štyri dni. Je to síce náročné na organizáciu, ale za tú parádu na kolesách to určite stojí. Najväčším unikátom bude pravdepodobne historický veterán Praga Alfa, krásna novinka v našom klube," uviedol predseda Zemplín veterán klubu Michalovce Mikuláš Koščo. Ako ozrejmil, podujatie, ktorého časť sa tradične koná aj na Ukrajine, sa pre tamojší vojnový konflikt teraz odohrá výlučne na cestách Košického samosprávneho kraja (KSK).



Slávnostný štart sa uskutoční vo štvrtok 23. júna o 16.30 h v Michalovciach. Nasledujúci deň bude možné veterány vidieť na ceste do Trebišova, Parchovian a odtiaľ späť do Michaloviec a na Zemplínsku šíravu. V sobotu má historický pelotón v pláne "vínnu cestu" do Pivnice Orechová, kde si budú účastníci vyberať aj Miss Veterán Rallye. Odtiaľ bude pokračovať k ukrajinským hraniciam do Jenkoviec, kde podľa Jurkovej slov budú v múzeu gitár historické veterány a historické hudobné nástroje po prvýkrát na jednom mieste. Nedeľa sa bude niesť v duchu historických príbehov o grófke Sztáray, dvornej dáme cisárovnej Sisi.



"Keďže sa pelotón presúva vždy na iné miesto, navštevuje múzeá, dáva priestor školám, folklórnym súborom, miestnym umelcom aj vinárom, ponúka veľmi pestrý a široký zásah záujmov turistov a cestovateľov z blízkych aj vzdialenejších regiónov," podotkla Jurková. Súčasťou programu tak okrem spanilej jazdy a výstavy veteránov bude aj výstava replík historických automobilov vyrobených z dreva, módna prehliadka dobových kostýmov, tvorivé dielne pre deti, predstavenie historických hudobných nástrojov v podaní Gitarového múzea Sobrance či Veteránska kvapka krvi.