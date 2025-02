Zemplínska knižnica chystá modernizáciu detského oddelenia

Michalovce 26. februára (TASR) - Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zmodernizuje oddelenie pre deti. V najbližších mesiacoch zrenovujú jeho priestory za viac ako 56.000 eur. Ako pre TASR uviedla riaditeľka knižnice Alena Vasiľová, rekonštrukcia vstupných priestorov a detského oddelenia prinesie nielen moderné prostredie, ale aj nový priestor na kultúrne a vzdelávacie podujatia.



Aktuálne prebieha výber dodávateľov prác, projekt plánujú zrealizovať do konca roka 2025. Z Fondu na podporu umenia získala knižnica takmer 45.000 eur. Na projekte sa finančne podieľa Košický samosprávny kraj (KSK) sumou takmer 12.000 eur. "Knižnica v Michalovciach je významnou kultúrnou inštitúciou na Zemplíne. Ku knihám a vzdelaniu vedie deti od útleho veku. Verím, že po tejto rekonštrukcii priláka ešte viac detských návštevníkov," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, ktorá je kultúrnou organizáciou KSK, v tomto roku zároveň oslavuje 100. výročie svojho vzniku. Jubileum začali pripomínať už koncom roka 2024 súťažou o návrh maskota knižnice. "Prišlo nám vyše 120 návrhov, napokon komisia vybrala sovu, ktorá je symbolom múdrosti a vzdelania. Tá bude súčasťou našich vizuálov až do konca roka 2025," priblížila Vasiľová.



Pri príležitosti 100. výročia pripravuje knižnica počas celého roka množstvo aktivít. Koncom marca sa uskutoční slávnostný program. V máji pripravujú výstavu Biblia včera, dnes a zajtra, ktorá predstaví viac ako 300 exponátov v takmer 80 jazykoch. V pláne je aj odborný seminár pre učiteľov a knihovníkov.



Knižnica vznikla 1. februára 1925, od roku 1995 sídli na Štefánikovej ulici. Od roku 1996 nesie meno rodáka, kňaza, básnika a pedagóga Gorazda Zvonického.



V súčasnosti je knižnica s 18 zamestnancami, komunitným centrom s bohatou ponukou služieb, organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia na podporu čítania, duševného zdravia a celoživotného vzdelávania. Pozornosť venuje aj znevýhodneným skupinám, ako seniorom, deťom zo sociálne slabších rodín či osobám so zdravotným postihnutím. Organizuje inkluzívne podujatia, čitateľské kluby a tvorivé dielne.