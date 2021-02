Zemplínska knižnica v Michalovciach vyčlenila hodiny pre seniorov

Michalovce 4. februára (TASR) – Vypožičať si knihy je od pondelka 1. februára možné aj zo Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Funguje síce v obmedzenom režime, no vyčlenila i hodiny pre seniorov, uviedla pre TASR jej riaditeľka Alena Vasiľová.



"Žiaľ, nemôžeme našich čitateľov púšťať do fondu, knihy si môžu objednávať mailom, telefonicky alebo nám prinesú napísaný zoznam literatúry na papieri a my ich vyrozumieme, keď budú mať knihy nachystané," uviedla s tým, že knihy si môžu čitatelia vyhľadať prostredníctvom online katalógu na webe knižnice. Po doručení objednávky sa žiadané knihy dostanú k čitateľom najneskôr do dvoch dní, v závislosti od množstva objednávok.







Ako Vasiľová ďalej priblížila, knižnica vyčlenila pre seniorov výpožičný čas od 9.00 do 11.00 h, ostatní čitatelia ju môžu navštíviť medzi 13.00 a 15.00 h. Aby knižnica zabezpečila čitateľom ochranu, v budove môžu byť naraz prítomní len dvaja. "Dole na prízemí vybavujeme čitateľov, nepúšťame ich mimo centrálnej evidencie," doplnila riaditeľka s tým, že podmienkou vstupu je prekrytie dýchacích ciest a tiež dezinfekcia rúk. Rovnaké protiepidemické opatrenia dodržiavajú aj zamestnanci, vypožičané knihy tiež po návrate umiestňujú do karantény.