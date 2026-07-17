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Zemplínska šírava zaznamenala nárast zahraničných turistov
Ďalším rastúcim segmentom je kongresová a firemná turistika, predovšetkým klientela z Košíc a Prešova.
Autor TASR
Michalovce 17. júla (TASR) - Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov v okrese Michalovce vzrástol za prvých päť mesiacov roka 2026 medziročne o 19,1 percenta a počet prenocovaní o 13,5 percenta. K pozitívnemu vývoju v oblasti Zemplínskej šíravy prispievajú najmä zahraniční wellness turisti, rodiny s viacdňovými pobytmi a firemná klientela. Podľa výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Tibora Tabaka tento vývoj súvisí s rozširovaním celoročnej infraštruktúry vodných atrakcií a marketingom.
Najvýraznejší nárast zaznamenáva segment zahraničných wellness turistov. Medzi návštevníkmi dominujú hostia z poľského Podkarpatského vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. V rovnakom období evidovali ubytovacie zariadenia v okrese spolu 183.260 prenocovaní. K rastu podľa ZOOCR prispievajú aj rodiny, ktoré v regióne zostávajú na viac dní.
Ďalším rastúcim segmentom je kongresová a firemná turistika, predovšetkým klientela z Košíc a Prešova. Hotely s konferenčným zázemím ponúkajú firmám možnosť spojiť pracovné podujatia s relaxom. Tento typ návštevnosti pomáha zariadeniam najmä v období mimo hlavnej letnej sezóny.
Dlhodobým cieľom destinačného manažmentu je ďalšie zónovanie rekreačných stredísk pri vodnej nádrži. Kamenec sa má naďalej profilovať ako centrum nočného života a zábavy pre mladých, zatiaľ čo Medvedia hora a Kaluža sa orientujú najmä na rodiny s deťmi a staršiu generáciu vyhľadávajúcu pokojnejšie prostredie. „Prepojenie moderného ubytovania, celoročne dostupných vodných atrakcií a autentickej regionálnej gastronómie je jedinou udržateľnou cestou, ako udržať rastúci trend návštevnosti,“ uzavrel Tabak.
Najvýraznejší nárast zaznamenáva segment zahraničných wellness turistov. Medzi návštevníkmi dominujú hostia z poľského Podkarpatského vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. V rovnakom období evidovali ubytovacie zariadenia v okrese spolu 183.260 prenocovaní. K rastu podľa ZOOCR prispievajú aj rodiny, ktoré v regióne zostávajú na viac dní.
Ďalším rastúcim segmentom je kongresová a firemná turistika, predovšetkým klientela z Košíc a Prešova. Hotely s konferenčným zázemím ponúkajú firmám možnosť spojiť pracovné podujatia s relaxom. Tento typ návštevnosti pomáha zariadeniam najmä v období mimo hlavnej letnej sezóny.
Dlhodobým cieľom destinačného manažmentu je ďalšie zónovanie rekreačných stredísk pri vodnej nádrži. Kamenec sa má naďalej profilovať ako centrum nočného života a zábavy pre mladých, zatiaľ čo Medvedia hora a Kaluža sa orientujú najmä na rodiny s deťmi a staršiu generáciu vyhľadávajúcu pokojnejšie prostredie. „Prepojenie moderného ubytovania, celoročne dostupných vodných atrakcií a autentickej regionálnej gastronómie je jedinou udržateľnou cestou, ako udržať rastúci trend návštevnosti,“ uzavrel Tabak.