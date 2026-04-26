Zemplínske múzeum ponúka verejnosti cyklus prednášok kurátorov
Prednáškový cyklus sa uskutoční od 14.00 h v priestoroch expozície Teodora Jozefa Moussona.
Autor TASR
Michalovce 26. apríla (TASR) - Prednáškový cyklus pre širokú verejnosť pripravilo Zemplíne múzeum v Michalovciach pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok. V nedeľu popoludní v ňom vystúpia na rôzne zaujímavé témy kurátori múzea.
„Hlavným cieľom podujatia je spopularizovať odbornú prácu múzejníkov. V rámci podujatia budú mať návštevníci možnosť vypočuť si prednášky archeológa, etnografa, historika a umeleckého historika,“ priblížila riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková.
Doplnila, že archeológ ozrejmí najdôležitejšie výskumy a nálezy Jaroslava Vizdala, prvého riaditeľa a zakladateľa múzea, a jeho syna Mariána. Z etnografického pohľadu odznejú zaujímavé fakty o upírskych a vampírskych poverách na Zemplíne v minulosti. Historik objasní súvis kovového draka, ktorý sa nachádza na Sobraneckej ceste v Michalovciach, s erbom a históriou šľachtického rodu Sztáray. Umelecký historik porozpráva o úsmevných no i negatívnych zážitkoch zo svojho odborného výskumu.
„Po každej prednáške bude nasledovať aj priestor na otázky k predstaveným témam, na ktoré múzejníci radi zodpovedia. Veríme, že témy príspevkov oslovia návštevníkov, ktorí si prídu vypočuť zaujímavosti z praxe odborníkov v príjemnom prostredí kaštieľa,“ povedala Rovňáková.
