VIDEO: Zemplínske múzeum približuje región cez archeologickú expozíciu

Michalovce 1. februára (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach otvorilo novú archeologickú expozíciu, ktorá ponúka pohľad na históriu regiónu. Riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková pre TASR uviedla, že projekt pripravovali od jari 2023 a bol súčasťou regionálneho operačného programu. Expozícia predstavuje širokú škálu exponátov, vrátane zlatých predmetov a nerozlúšteného nápisu z Michalovskej rotundy.



Múzejná pedagogička Mária Fuchsová poznamenala, že expozícia je usporiadaná chronologicky, začínajúc od staršej doby kamennej. Medzi významné artefakty patria pozostatky mamuta srstnatého a jeden z prvých pracovných nástrojov. "Veľmi významný nález predstavujú zlaté závesky z Veľkých Raškoviec. Jedná sa o najstarší doklad o nájdení zlata na Slovensku," uviedla Fuchsová. Dodala, že na popolnici z tej istej lokality je najstaršie vyobrazenie dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe.



Posledná časť expozície je venovaná stredovekým artefaktom, vrátane objavov z Michalovskej rotundy z 11. storočia. "Nápis na kameni nájdenom v rotunde zostáva do dnešných dní záhadou," doplnila Fuchsová. Ďalšie nálezy pochádzajú z nedávnych archeologických výskumov v lokalitách Senderovo a z obce Vinné.



Riaditeľka Rovňáková zdôraznila, že expozícia zahrňuje interaktívne prvky a je navrhnutá tak, aby nadväzovala na predchádzajúce výstavy známe návštevníkom múzea. "Realizácia projektu zahŕňala výber dodávateľskej firmy, konzultácie a prípravu exponátov, pričom finálne práce boli ukončené v októbri," uzavrela Rovňáková. Archeologická expozícia je stálym prírastkom do ponuky Zemplínskeho múzea.