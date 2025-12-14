< sekcia Regióny
Zemplínske múzeum pripravilo prednášku o vianočných tradíciách
Etnograf múzea Maroš Demko priblíži tradičné symboly Vianoc, ako aj zvyky, ktoré majú korene v stredoveku alebo vznikli až v 20. storočí.
Autor TASR
Michalovce 14. decembra (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravilo pre verejnosť prednášku venovanú vianočným ľudovým tradíciám. Podujatie s názvom Kračun - Vianoce v ľudových tradíciách na Zemplíne sa uskutoční v nedeľu popoludní. Ako pre TASR uviedla riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková, prednáška informáciami spestrí atmosféru tretej adventnej nedele.
„Vianočné obdobie patrí k najbohatším v duchovnej tradícii našich predkov. Do kresťanských sviatkov na počesť narodenia Ježiša Krista splynuli v priebehu stáročí staršie obyčaje zimného slnovratu, a tak v nich nájdeme stopy starorímskych kultov, ale aj magické obrady našich slovanských predkov,“ uviedla riaditeľka.
Etnograf múzea Maroš Demko priblíži tradičné symboly Vianoc, ako aj zvyky, ktoré majú korene v stredoveku alebo vznikli až v 20. storočí. Návštevníci sa dozvedia aj to, ako sa v priebehu dejín menil štedrovečerný jedálniček.
Vianoce v Zemplínskom múzeu sú tento rok spojené nielen s prednáškou, ale aj s výstavou betlehemov s názvom Betlehemy ako ich nepoznáte. Autorom diel je rezbár Jozef Práznovský, známy svojou tvorbou betlehemov z netradičných materiálov, ako sú orechy, mušle, ovocie či ryža. Práznovský je držiteľom viacerých rekordov a jeho diela vystavovali aj v Ríme či Lurdoch.
