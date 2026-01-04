< sekcia Regióny
Zemplínske múzeum rozšírilo zbierku o umelecké aj historické diela
Zbierka sa rozšírila najmä o umelecké diela výtvarníkov, rodákov zo Zemplína.
Autor TASR
Michalovce 4. januára (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach vlani obohatilo svoj zbierkový fond o desiatky nových akvizícií. Ako informovali z múzea, v roku 2025 pribudlo do umelecko-historickej zbierky celkovo 29 obrazových diel, tri historické nábytkové predmety a jeden dobový interiérový doplnok.
Zbierka sa rozšírila najmä o umelecké diela výtvarníkov, rodákov zo Zemplína. Za najzaujímavejšie dielo označili múzejníci obraz Kvetinová záhrada od Vojtecha Csűrösa, ktorý sa narodil v roku 1886 v Michalovciach. „O maliarovi máme doposiaľ pomerne málo informácií, no jeho diela boli prezentované na veľkých výstavách. V jeho tvorbe prevažujú zátišia a krajinky. Podľa štítku na zadnej časti obrazu bolo dielo súčasťou výstavy v roku 1942,“ dodali.
Pribudla aj olejomaľba od Štefana Makaru, rodáka z Ložína. Na jeho novom diele v zbierke je možné pozorovať vplyv jeho učiteľa, Teodora Jozefa Moussona. Do zbierky pribudlo aj Horské jazero, akvarel akademického maliara Andreja Doboša z Novosadu. Diela rodáčky z Veľkých Kapušian, Ireny Braunovej, ktoré sú inšpirované Košicami a priľahlým okolím. Medzi akvizíciami sú aj diela Andreja Špenika, pedagóga a akvarelistu z Petroviec nad Laborcom.
Interiér historickej expozície v múzeu v roku 2026 skrášli pohovka v štýle biedermeier, vyrobená v prvej polovici 19. storočia, pravdepodobne z dielne Ferencza Steindla, ktorý sa spolu so svojím bratom Imrichom podieľal na rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Pohovka bola v minulosti súčasťou čakacích priestorov v interiéri nového kaštieľa v Remetských Hámroch. Bola dlhú dobu umiestnená u potomkov rodu Sečéni v Košiciach a bola zachránená pred plienením kaštieľa v Remetských Hámroch na konci druhej svetovej vojny.
Medzi prírastky patrí aj secesná sedacia súprava z prelomu 19. a 20. storočia, pozostávajúca z dvoch párových kresiel a odkladacieho stolíka. „Ide o reprezentatívny súbor nábytku určeného do luxusných salónov vyšších spoločenských vrstiev. Sedacia garnitúra je katalógovou prezentáciou secesného slohu, pravdepodobne viedenskej manufaktúrnej proveniencie,“ uviedli z múzea.
Väčšina akvizícií bola zakúpená z finančnej podpory Košického samosprávneho kraja, niektoré diela boli múzeu darované. Časť nákupov spolufinancoval Fond na podporu umenia.
