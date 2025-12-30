< sekcia Regióny
Zemplínske múzeum uzavrie rok tradičnou silvestrovskou vernisážou
Výstava je určená širokej verejnosti, ako aj žiakom základných, stredných a umeleckých škôl. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. februára 2026.
Autor TASR
Michalovce 30. decembra (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach uzavrie rok 2025 tradičnou silvestrovskou vernisážou. V priestoroch Západného krídla slávnostne otvoria výstavu, ktorá pripomína 60. výročie odovzdania vodného diela na Zemplíne. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková.
„Deň 12. august 1966 sa navždy zapísal do dejín Zemplína, práve vtedy minister lesného a vodného hospodárstva Jozef Smrkovský za prítomnosti približne 5000 ľudí odovzdal do užívania jedinečné vodné dielo,“ uviedla riaditeľka. Ako dodala, Zemplínska Šírava sa postupne stala po Vysokých Tatrách najnavštevovanejším turistickým centrom na Slovensku a zároveň inšpiráciou pre mnohých výtvarníkov.
Výstava s názvom Zemplínska Šírava 60 predstaví diela zo zbierkových fondov Zemplínskeho múzea a Východoslovenskej galérie v Košiciach. „Tento malebný kút sveta poskytoval výhľady na nekonečné modrasté vody vlniace sa smerom k rozľahlej nížine či úpätiu majestátnych Vihorlatských vrchov. Čo krajšie mohli vtedy maľovať začínajúci, budúci akademickí maliari či zaslúžilí umelci,“ dodala Rovňáková.
Výstava je určená širokej verejnosti, ako aj žiakom základných, stredných a umeleckých škôl. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. februára 2026.
Súčasťou silvestrovského podujatia bude aj udeľovanie Ceny Zemplínskeho múzea za dlhoročný rozvoj spolupráce. Za rok 2025 si ocenenie prevezmú Východoslovenská galéria v Košiciach a rímskokatolícky kňaz, historik a slavista Peter Zubko za odbornú a metodickú pomoc.
„Deň 12. august 1966 sa navždy zapísal do dejín Zemplína, práve vtedy minister lesného a vodného hospodárstva Jozef Smrkovský za prítomnosti približne 5000 ľudí odovzdal do užívania jedinečné vodné dielo,“ uviedla riaditeľka. Ako dodala, Zemplínska Šírava sa postupne stala po Vysokých Tatrách najnavštevovanejším turistickým centrom na Slovensku a zároveň inšpiráciou pre mnohých výtvarníkov.
Výstava s názvom Zemplínska Šírava 60 predstaví diela zo zbierkových fondov Zemplínskeho múzea a Východoslovenskej galérie v Košiciach. „Tento malebný kút sveta poskytoval výhľady na nekonečné modrasté vody vlniace sa smerom k rozľahlej nížine či úpätiu majestátnych Vihorlatských vrchov. Čo krajšie mohli vtedy maľovať začínajúci, budúci akademickí maliari či zaslúžilí umelci,“ dodala Rovňáková.
Výstava je určená širokej verejnosti, ako aj žiakom základných, stredných a umeleckých škôl. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. februára 2026.
Súčasťou silvestrovského podujatia bude aj udeľovanie Ceny Zemplínskeho múzea za dlhoročný rozvoj spolupráce. Za rok 2025 si ocenenie prevezmú Východoslovenská galéria v Košiciach a rímskokatolícky kňaz, historik a slavista Peter Zubko za odbornú a metodickú pomoc.