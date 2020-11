Zemplínske múzeum v Michalovciach sprístupňuje Klenotnicu s pokladmi

Michalovce 14. novembra (TASR) – Zemplínske múzeum (ZM) v Michalovciach sprístupňuje v rámci Noci múzeí a galérií svoju novootvorenú expozíciu Klenotnica. Medzi "pokladmi", ktoré sú jej súčasťou a boli až dosiaľ ukryté v depozitároch, je i nález strieborných mincí z 15. a 16. storočia. Verejnosti je známy ako "michalovský poklad". Ako pre TASR povedala riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková, prezentované artefakty nie sú cenné len z finančného hľadiska. "Za každým z vystavených predmetov je príbeh," vysvetlila.



"Chronologicky Klenotnica nadväzuje na minulosť v tom, že kedysi vzdelanci z radov aristokracie vo svojich kaštieľoch zbierali a vytvárali takzvané zbierky starožitností. Obsahovali väčšinou archeologické nálezy z vlastných výskumov, alebo predmety, ktoré boli pre danú dobu významné či výnimočné. Naša Klenotnica na to nadväzuje," ozrejmila myšlienku vzniku Klenotnice Rovňáková s tým, že jedným z jej hlavných zámerov je vystavenie práve "michalovského pokladu" nájdeného pri rekonštrukcii michalovského námestia.



Ďalšími "skvostami" zaradenými do Klenotnice ZM sú napríklad zlaté prívesky z Veľkých Raškoviec datované do 4. tisícročia pred naším letopočtom, sakrálne predmety, ktorých donormi bola grófska rodina Sztárayovcov, barokové rúcho zo Starého, ktoré táto rodina dostala od Márie Terézie, ale i predmety s oveľa kratšou históriou.



"Špecifikom je napríklad kalich, dva kríže a paténa, ktoré daroval pápež Ján Pavol II. vladykovi Milanovi Chauturovi, keď bol začiatkom 90. rokov v Košiciach," doplnila Rovňáková s tým, že medzi vystavenými artefaktmi sú i také, ktoré si múzeum na tento účel zapožičalo. Ako dodala, priestory klenotnice sú, vzhľadom na hodnotu predmetov, zabezpečené vyšším stupňom ochrany než ostatné múzejné expozície.



Klenotnicu, ktorej realizácia stála takmer 20.000 eur a spolufinancoval ju fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj (KSK), predstaví ZM v sobotu v rámci Noci múzeí a galérií záujemcom v online priestore. Na svojej stránke na sociálnej sieti odvysiela jej komentovanú prehliadku.



Do tohtoročnej Noci múzeí a galérií sa má v rámci KSK podľa predsedu Rastislava Trnku v online priestore zapojiť ďalších šesť župných organizácií so spolu viac ako desiatimi kultúrnymi podujatiami. Sú nimi Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Banícke múzeum v Rožňave, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi a Východoslovenská galéria.