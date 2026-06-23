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Zemplínske slávnosti sú tento rok v júni, program bude aj na Hrádku
Organizátori sa júnovým termínom vracajú k obdobiu, v ktorom sa festival počas svojej 66-ročnej histórie konal aj v minulosti.
Autor TASR
Michalovce 23. júna (TASR) - Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začne v piatok (26. 6.) a pripravilo ho mesto Michalovce spolu s mestským kultúrnym strediskom (MsKS). Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu Mária Stričková.
Organizátori sa júnovým termínom vracajú k obdobiu, v ktorom sa festival počas svojej 66-ročnej histórie konal aj v minulosti. Zámerom je priblížiť ľudové tradície širšiemu publiku, najmä deťom a mládeži ešte pred začiatkom letných prázdnin. „Naším prvoradým cieľom je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Michaloviec bohatý, žánrovo pestrý a rozmanitý sviatok, no zároveň s hlbokým rešpektom uchovávať dedičstvo našich predkov,“ uviedol riaditeľ MsKS v Michalovciach Miroslav Kisty. Ako dodal, návrat na Hrádok má spojiť nostalgiu s moderným prístupom.
Novinkou programu bude aj zahraničný hosť, folklórny súbor Bunjevačko kolo zo srbskej Subotice. Predstaví sa v hlavnom programe a v piatok dopoludnia navštívi aj dve michalovské základné školy.
Piatkový a sobotný (27. 6.) program bude centre mesta a predstavia sa hostia z rôznych častí Slovenska, medzi nimi folklórna skupina Jadľovec z Margecian, Terchovská muzika Holúbkovci, folklórna skupina Očovan a folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice aj folkloristi všetkých vekových kategórií z mesta a regiónu. Ulice mesta oživí i sprievod folkloristov.
Nedeľný (28. 6.) program v Amfiteátri Hrádok sa začne o 15.00 h slávnostným otvorením s názvom Hrádok: Príbeh oživeného obra. Viac ako 200 účinkujúcich v ňom prostredníctvom hudby, tanca a slova pripomenie históriu tohto miesta. Program vyvrcholí galaprogramom Zemplínčane, bečeľujme še!, v ktorom sa predstaví 276 účinkujúcich z regiónu.
Sprievodný program Zemlínskych slávností ponúkne výstavy, tvorivé dielne, ekologické prednášky, jarmok ľudových remesiel aj tradičné zemplínske jedlá. V malej galérii MsKS bude výstava venovaná michalovskému umelcovi, folkloristovi a diplomatovi Jurajovi Králikovi. Súčasťou slávností bude aj ekologická zóna zameraná na projekt zavedenia systému váženého množstvového zberu v Michalovciach. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Organizátori sa júnovým termínom vracajú k obdobiu, v ktorom sa festival počas svojej 66-ročnej histórie konal aj v minulosti. Zámerom je priblížiť ľudové tradície širšiemu publiku, najmä deťom a mládeži ešte pred začiatkom letných prázdnin. „Naším prvoradým cieľom je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Michaloviec bohatý, žánrovo pestrý a rozmanitý sviatok, no zároveň s hlbokým rešpektom uchovávať dedičstvo našich predkov,“ uviedol riaditeľ MsKS v Michalovciach Miroslav Kisty. Ako dodal, návrat na Hrádok má spojiť nostalgiu s moderným prístupom.
Novinkou programu bude aj zahraničný hosť, folklórny súbor Bunjevačko kolo zo srbskej Subotice. Predstaví sa v hlavnom programe a v piatok dopoludnia navštívi aj dve michalovské základné školy.
Piatkový a sobotný (27. 6.) program bude centre mesta a predstavia sa hostia z rôznych častí Slovenska, medzi nimi folklórna skupina Jadľovec z Margecian, Terchovská muzika Holúbkovci, folklórna skupina Očovan a folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice aj folkloristi všetkých vekových kategórií z mesta a regiónu. Ulice mesta oživí i sprievod folkloristov.
Nedeľný (28. 6.) program v Amfiteátri Hrádok sa začne o 15.00 h slávnostným otvorením s názvom Hrádok: Príbeh oživeného obra. Viac ako 200 účinkujúcich v ňom prostredníctvom hudby, tanca a slova pripomenie históriu tohto miesta. Program vyvrcholí galaprogramom Zemplínčane, bečeľujme še!, v ktorom sa predstaví 276 účinkujúcich z regiónu.
Sprievodný program Zemlínskych slávností ponúkne výstavy, tvorivé dielne, ekologické prednášky, jarmok ľudových remesiel aj tradičné zemplínske jedlá. V malej galérii MsKS bude výstava venovaná michalovskému umelcovi, folkloristovi a diplomatovi Jurajovi Králikovi. Súčasťou slávností bude aj ekologická zóna zameraná na projekt zavedenia systému váženého množstvového zberu v Michalovciach. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.