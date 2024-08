Zemplínsky jarmok prinesie bohatý program aj dopravné obmedzenia

Michalovce 14. augusta (TASR) - V Michalovciach čakajú na vodičov dočasné dopravné obmedzenia. V súvislosti so Zemplínskym jarmokom dôjde k uzávere Obchodnej ulice od štvrtka (15. 8.) do nedele (18. 8.). Ako TASR informovala referentka odboru komunikácie a marketingu Marcela Andréová, obchádzková trasa povedie cez ulice Duklianska a Andreja Sládkoviča.



Zemplínsky jarmok odštartuje v piatok (16. 8.) o 10.00 h oficiálnym otvorením pred mestským úradom, kde sa po vztýčení vlajky mesta uskutoční tradičné jarmočné požehnanie a predstavenie publikácie Michalovce 1244 - 1944.



Slávnostné otvorenie doplnia folklórne vystúpenia. Program bude pokračovať detskými divadelnými predstaveniami a spanilou jazdou motocyklov cez mesto. Večerný program uzavrie kapela Lojzo a tanečná skupina Old School Brothers.



"Na Námestí osloboditeľov môžete navštíviť Uličku ľudovej tvorivosti a na parkovisku pri mestskom kultúrnom stredisku Uličku remesiel, v ktorej svoje výrobky bude ponúkať približne 40 remeselníkov. Milovníkov zvierat pozývame na chovateľskú výstavu drobných zvierat na pozemku vedľa budovy mestského úradu," priblížila Andréová. Doplnila, že súčasťou programu sú aj športové podujatia vrátane Súťaže silákov a futbalových majstrovstiev hráčov nad 50 rokov.



Sobota (17. 8.) prinesie aj hudobné vystúpenia vrátane kapely Angry Dolphins a revivalových skupín.



Na jarmoku bude k dispozícii približne 100 predajných stánkov a 20 stánkov s občerstvením.