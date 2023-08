Zemplínsky jarmok v Michalovciach prinesie remeslá, kultúru či šport

Michalovce 18. augusta (TASR) - Súčasťou 52. ročníka Zemplínskeho jarmoku v Michalovciach bude v piatok a v sobotu (19. 8.) okrem približne 100 predajných stánkov aj gastronómia, remeslá, kultúra, šport či zábava pre deti. TASR o tom z radnice informovala Marcela Andréová.



Oficiálne otvorenie jarmoku na tribúne pri mestskom úrade je naplánované na piatok o 10.00 h. Program prinesie aj uvedenie publikácie mapujúcej vývoj umenia v meste, vystúpenie mažoretiek, dychovej hudby, bábkové divadlo i koncerty hudobných skupín.



Ani tento rok napokon nebude chýbať spanilá jazda motorkárov cez námestie. Jazdci sa budú schádzať od 16.00 h na parkovisku na Štefánikovej ulici a samotná jazda odštartuje o 18.00 h. Na Námestí slobody bude zas prebiehať Súťaž silákov, ktorí sa pokúsia ťahať kamión či otočiť 300-kilogramovú pneumatiku. Piatkový program jarmoku vyvrcholí o 20.00 h koncertom Petra Cmorika.



Od sobotného rána bude vo vestibule mestského kultúrneho strediska (MsKS) výstava Plody Zemplína a podvečer ožije námestie cimbalovou muzikou aj vystúpeniami skupín The Spants a Supersonix.



"Počas obidvoch jarmočných dní bude na parkovisku pri MsKS pripravená Ulička remesiel. Svoje výrobky v nej ponúkne 50 remeselníkov. Rovnako počas piatka aj soboty je pre všetkých milovníkov zvierat pripravená na pozemku vedľa budovy mestského úradu chovateľská výstava drobných zvierat," uviedla Andréová.



Medzi sprievodné podujatia patria Michalovské majstrovstvá vo futbale hráčov nad 50 rokov, Michalovský letný streetball či súťaž v pouličnej basketbalovej hre 3x3. Pre deti budú pripravené aj individuálne súťaže.



Z dôvodu konania Zemplínskeho jarmoku je do soboty do 24.00 h pre dopravu úplne uzavretá Obchodná ulica. Obchádzková trasa vedie cez ulice Duklianska a Andreja Sládkoviča.