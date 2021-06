Žena chcela v prešovskej záložni založiť náboje

Prešov 24. júna (TASR) - Polícia vyšetruje prípad, keď chcela žena založiť v prešovskej záložni náboje. Následne ich však predala tam prítomnému mužovi. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v súvislosti s prípadom polícia začala vyšetrovanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.



"Žena podozrivá z uvedeného skutku si zadovážila a nelegálne držala najmenej 50 kusov nábojov značky Vostok Target. Držba týchto nábojov podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive. Náboje boli uložené v plastovej kazete. Žena ich v stredu (23. 6.) dopoludnia doniesla do záložne s úmyslom založiť ich. Nepodarilo sa jej to, a tak ich ponúkla tam prítomnému mužovi. Dohodli sa na cene päť eur," uviedla Ligdayová s tým, že bezprostredne po zakúpení nábojov muž kontaktoval políciu a náboje im dobrovoľne vydal.



Zákon porušenie vo forme takéhoto skutku podľa krajskej policajnej hovorkyne trestá odňatím slobody na jeden až päť rokov.