Žena v obci Dolný Oháj týrala psa, čelí trestnému stíhaniu
Autor TASR
Dolný Oháj 11. septembra (TASR) - Enviropolicajti spolu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Nových Zámkoch zasahovali v obci Dolný Oháj. Pri obhliadke bytu odobrali majiteľke jej psa, ktorého držala v nevhodných podmienkach. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek
Podľa enviropolície majiteľka svojmu psovi neposkytovala pravidelnú stravu, pitnú vodu ani veterinárnu starostlivosť. „Z dôvodu zanedbanej starostlivosti mal pes na tele viditeľné zranenia, najmä v oblasti hlavy, pravdepodobne spôsobené častým a dlhodobým používaním náhubku. Pri obhliadke bytu bol 8. septembra približne ročný kríženec majiteľke odobratý,“ uviedol Hájek.
Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat. „Páchateľ svojím konaním porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a psovi spôsobil dlhodobé poškodenie zdravia. Polícia upozorňuje verejnosť, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné. V prípade podozrenia z týrania zvieraťa odporúčame občanom neváhať a kontaktovať políciu alebo príslušné orgány veterinárnej správy,“ doplnil Hájek.
