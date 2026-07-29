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Žena jazdila zo strany na stranu, dali jej fúkať
Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.
Autor TASR
Kežmarok 29. júla (TASR) - Polícia obvinila 23-ročnú ženu, ktorá pri kontrole nafúkala takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ju zastavila v pondelok (27. 7.) dve hodiny po polnoci v Kežmarku pri vjazde do objektu vzhľadom na to, že jej jazda bola nekoordinovaná.
Žena jazdila zo strany na stranu. „Vodička bola stotožnená a podrobená kontrole. Výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,9 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia nezodpovednú vodičku obmedzila na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.
Žena jazdila zo strany na stranu. „Vodička bola stotožnená a podrobená kontrole. Výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,9 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia nezodpovednú vodičku obmedzila na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.