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Žena jazdila zo strany na stranu, dali jej fúkať

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Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.

Autor TASR
Kežmarok 29. júla (TASR) - Polícia obvinila 23-ročnú ženu, ktorá pri kontrole nafúkala takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ju zastavila v pondelok (27. 7.) dve hodiny po polnoci v Kežmarku pri vjazde do objektu vzhľadom na to, že jej jazda bola nekoordinovaná.

Žena jazdila zo strany na stranu. „Vodička bola stotožnená a podrobená kontrole. Výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,9 promile,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia nezodpovednú vodičku obmedzila na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.
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