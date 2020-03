Žena, ktorá je v nemocnici s novým koronavírusom, pracovala v Rakúsku

Prešov 17. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je hospitalizovaná 54-ročná žena, u ktorej bol zistený nový koronavírus. Pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a pochádza zo Spišského Podhradia. Zo 63 odobratých vzoriek v nemocnici tak bola pozitívna jedna, 49 je negatívnych, pri ostatných sa čaká na výsledky. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



V Prešove a okolí boli podľa jej slov v pondelok (16. 3.) potvrdené dva pozitívne prípady nákazy novým koronavírusom. Bolo to u dieťaťa z Prešova a druhý pacient pochádza z okolia mesta. "Ide o pacientov, ktorým boli vzorky odobraté mimo nášho zdravotníckeho zariadenia, prostredníctvom mobilnej jednotky krajského operačného strediska," doplnila Cenková.



Od utorka je možné do areálu nemocnice vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších pacientov. Ide o hlavný vstup do areálu, vchod do budovy oddelenia dlhodobo chorých a vchod do pediatrického pavilónu. Autom je možný vstup do areálu len jedným vchodom.



"Pacientom bude pri vstupe odmeraná teplota a zisťovaná cestovateľská anamnéza. Podľa výsledkov budú rozdelení do skupiny pacientov s podozrením na nový koronavírus a ostatných pacientov," spresnila Cenková s tým, že v celej nemocnici platí zákaz návštev.