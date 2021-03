Žena napadla priateľa nožom, hrozí jej až trojročný trest

Bratislava 1. marca (TASR) - Trest odňatia slobody až do troch rokov hrozí žene, ktorá mala v nedeľu (28. 2.) v Bratislave nožom napadnúť svojho priateľa. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania a pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bratislavskí krajskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



"Žena mala 43-ročného poškodeného viackrát bodnúť do stehna pravej nohy pritom, ako ležal v posteli. Pri samotnom napadnutí sa mu mala aj slovne vyhrážať usmrtením," priblížili policajti s tým, že útoku predchádzala hádka a vyžiadal si lekárske ošetrenie poškodeného a jeho následný prevoz do jednej z bratislavských nemocníc.



Dychová skúška u ženy skončila s pozitívnym výsledkom. Zistených u nej bolo 0,91 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (mg/l), čo v prepočte predstavuje 1,90 promile.



Následne ju policajti obmedzili na osobnej slobode a predviedli na najbližšie policajné oddelenie k vykonaniu ďalších procesných úkonov. "V prípade preukázania viny jej hrozí za takéto konanie trest odňatia slobody v rozmedzí od 6 mesiacov až do troch rokov," priblížila polícia.