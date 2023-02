Žena naskakovala na odchádzajúci vlak,za nohu ju ťahal desiatky metrov

Trnava 8. februára (TASR) - Desiatky metrov za jednu nohu ťahal vlak v utorok (7. 2.) vo večerných hodinách 33-ročnú ženu. Snažila sa na poslednú chvíľu nastúpiť do už odchádzajúceho vlaku. Manéver sa nepodaril, dvere ju zachytili. Žena skončila v nemocnici. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová. Pre mimoriadnu udalosť mali meškanie dva osobné vlaky a jeden rýchlik.



"Hlásenie o osobe, ktorá mala spadnúť pod rozbiehajúci sa vlak, prijali policajti krátko po 19.3O h. Mladá žena sa pokúšala nastúpiť do posledných dverí osobného vlaku smerujúceho do Trenčína. Pri naskakovaní jej však dvere, ktoré sa automaticky pri pohybe vozňa zatvorili, mali zachytiť nohu. Ženu potom kolos ťahal niekoľko desiatok metrov. Nakoniec sa jej noha uvoľnila a skončila v koľajisku. Odtiaľ vyšla vďaka pomoci ďalších cestujúcich," opísala hovorkyňa. Po príchode policajnej hliadky bola žena už v bezpečí, na nástupišti.



Trnavčanka pri nebezpečnom incidente utrpela zranenia pravej nohy. Privolaní záchranári ju potom previezli na ošetrenie do trnavskej nemocnice.



"Policajná hliadka na mieste vykonala dychové skúšky nielen so samotnou aktérkou, ale aj s rušňovodičom a personálom železníc. Všetky boli s negatívnym výsledkom," doplnila Antalová. Policajti ženu podľa hovorkyne za jej nerozvážne konanie a porušenie zákona predvolajú a budú riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok jej môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur.