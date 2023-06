NEBEZPEČNÝ NÁLEZ: Žena vypratávala dom, našla starú muníciu

Ješkova Ves 16. júna (TASR) - Starú muníciu objavila v debničke pri vypratávaní vecí z rodinného domu v Ješkovej Vsi (okres Partizánske) 56-ročná žena. Nález oznámila na polícii. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Miesto nálezu do príchodu pyrotechnika zaisťovala hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru z Partizánskeho. "Pyrotechnik po príchode na miesto nálezu za dodržania bezpečnostných predpisov skontroloval obsah drevenej debničky a zistil, že jej obsahom bola jedna delostrelecká mína 50 mm, označenia O-822," uviedli policajti.



Išlo podľa nich o trieštivú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny, krajina výroby je Zväz sovietskych socialistických republík. "Pyrotechnik ďalej zistil, že prešľahový otvor v stabilizátore je vyplnený atrapou a telo míny neobsahuje trhavinu. Munícia teda nebola výbuchu schopná a v takomto stave bola prevozu schopná. Za dodržania bezpečnostných predpisov ju následne previezli do muničného trezoru v Dubnici nad Váhom," doplnila polícia s tým, že inú muníciu už pyrotechnik nenašiel.



"Ak pri prerábaní alebo vypratávaní starších domov, stavebných prácach, prechádzkach lesom alebo hubárčení nájdete akúkoľvek starú muníciu, v žiadnom prípade s ňou nemanipulujte," vyzvala verejnosť polícia. Nález munície je podľa nej potrebné oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158.



"Pri jej nájdení v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto do príchodu policajnej hliadky. V prípade, ak sa munícia našla v neznámom priestore, napríklad v lese, je potrebné toto miesto označiť," upozornili policajti.