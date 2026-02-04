Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Žena neprežila pád zo 4. poschodia bytovky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Pracovníkom rýchlej zdravotnej pomoci sa 31 - ročnú ženu nepodarilo zachrániť.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Polícia prijala v stredu tesne pred 18.00 h oznam o páde ženy zo 4. poschodia bytovky na Ulici svornosti v Bratislave. Pracovníkom rýchlej zdravotnej pomoci sa 31 - ročnú ženu nepodarilo zachrániť. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ ozrejmila Šimková.
