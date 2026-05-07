< sekcia Regióny
Opitá žena nezvládla jazdu na štvorkolke, viedla ju bez oprávnenia
Výsledok dychovej skúšky presiahol dve promile.
Autor TASR
Kežmarok 7. mája (TASR) - Mladá žena nezvládla jazdu na štvorkolke na poľnej ceste v okrese Kežmarok a s vozidlom sa prevrátila. Navyše jazdila bez oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v stredu (6. 5.) vo večerných hodinách.
„Vozidlo viedla 26-ročná Michaela, ktorá nemala vodičské oprávnenie. Na miesto bola privolaná posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá žene poskytla potrebnú lekársku pomoc. Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku ju následne podrobila dychovej skúške. Výsledok presiahol dve promile,“ uviedla polícia.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vo veci vykonávajú ďalšie procesné úkony. Polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne upozorňuje, že jazda pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia je závažným porušením zákona, ktoré môže mať tragické následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
„Vozidlo viedla 26-ročná Michaela, ktorá nemala vodičské oprávnenie. Na miesto bola privolaná posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá žene poskytla potrebnú lekársku pomoc. Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku ju následne podrobila dychovej skúške. Výsledok presiahol dve promile,“ uviedla polícia.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vo veci vykonávajú ďalšie procesné úkony. Polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne upozorňuje, že jazda pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia je závažným porušením zákona, ktoré môže mať tragické následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.