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Žena po konzumácii syrových nití zomrela v nemocnici

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Na snímke syrové nite a kravské syry. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Podľa informácií zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli syrové nite zakúpené 13. júna 2026 z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby.

Autor TASR
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Žilina 15. júla (TASR) - Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití zakúpených od poľského predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina, zomrela. Informáciu pre TASR v stredu potvrdila hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Zuzana Fialová. Na prípad upozornil portál zilinak.sk.

Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Aj napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie, žiaľ, nepodarilo zachrániť,“ uviedla Fialová.

Podľa informácií zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli syrové nite zakúpené 13. júna 2026 z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby. V súvislosti s konzumáciou syrových nití došlo podľa veterinárov k ochoreniu a hospitalizácii pacientky, ktorá predmetný výrobok konzumovala.

Laboratórnym vyšetrením biologického materiálu bola u pacientky potvrdená prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes, predstavujúca závažné zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Veterinárni inšpektori predajcovi nariadili okamžité stiahnutie výrobkov z trhu.
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