Falošný policajt a pracovník banky: Od ženy vylákali 27.000 eur
Falošný pracovník NBS komunikoval cez aplikáciu WhatsApp, pričom ju mal naviesť na to, aby zašla do banky a vykonala prevod finančných prostriedkov v sume 27.110 eur na účet, ktorý jej mal poskytnúť.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Žena prišla o vyše 27.000 eur pre podvodníkov, ktorí sa vydávali za policajta a pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS). TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Pripomína občanom, že policajti ich nikdy neprepájajú na pracovníka NBS. Taktiež nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť a ani nežiadajú robiť niečo s financiami.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku sa odvčera zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im bola nahlásiť poškodená žena,“ uviedla hovorkyňa. Ako priblížila, ženu kontaktoval cudzí muž vydávajúci sa za policajta, ktorý jej oznámil, že sa mal niekto pokúsiť v banke zobrať úver na jej meno. „Po poskytnutí tejto informácie mala byť poškodená žena prepojená na pracovníka NBS,“ podotkla.
Ako doplnila, falošný pracovník NBS komunikoval cez aplikáciu WhatsApp, pričom ju mal naviesť na to, aby zašla do banky a vykonala prevod finančných prostriedkov vo výške 27.110 eur na účet, ktorý jej mal poskytnúť. „Financie poškodená žena zaslala a bola následne opäť kontaktovaná, že má ísť do banky požiadať o spotrebný úver vo výške 11.600 eur. Žiadané financie jej boli na jej účet zaslané, lenže účet bol následne zablokovaný a k peniazom sa nevie dostať,“ dodala polícia.
