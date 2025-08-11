Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žena sa v Domaniži nezranila v dôsledku nehody na motokrose

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Nárazom motocykla utrpel zranenia 76-ročný muž, v súvislosti s touto udalosťou utrpelo zranenie aj 17-ročné dievča.

Autor TASR
Domaniža 11. augusta (TASR) - V súvislosti s nedeľnou (10. 8.) nehodou na motokrosových pretekoch v obci Domaniža v okrese Považská Bystrica začal považskobystrický vyšetrovateľ trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Na základe prebiehajúceho vyšetrovania bolo zistené, že 28-ročná žena neutrpela zranenia v súvislosti s týmto incidentom. K jej zraneniu došlo na tomto podujatí v súvislosti s inou udalosťou,“ spresnila pôvodnú informáciu hovorkyňa.

Počas motokrosového podujatia v obci Domaniža 44-ročný motocyklista nezvládol skok, motocykel sa dostal mimo jeho kontroly a zamieril smerom k divákom. Nárazom motocykla utrpel zranenia 76-ročný muž, v súvislosti s touto udalosťou utrpelo zranenie aj 17-ročné dievča. Zranenia ďalších osôb sú v súčasnej dobe v štádiu preverovania.
