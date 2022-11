Žena stratila kontrolu nad vozidlom a zrazila sa s protiidúcim autom

Bratislava 14. novembra (TASR) - V smere od Šenkvíc do Modry stratila v nedeľu (13. 11.) vodička kontrolu nad ovládaním vozidla, následkom čoho prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií k dopravnej nehode došlo tak, že 25-ročná vodička vozidla značky Volkswagen Fox neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, vlastnostiam vozidla, v dôsledku čoho stratila kontrolu nad ovládaním vozidla," priblížila polícia.



Čelným nárazom došlo podľa polície k odhodeniu ženinho auta naspäť do jazdného pruhu. Vodič protiidúceho vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "U 25-ročnej vodičky bol nariadený odber krvi, keďže utrpela ťažké zranenia a nebola schopná vykonať dychovú skúšku," uviedli policajti. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.