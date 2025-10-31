< sekcia Regióny
Ženijný pluk v Seredi oslávil štvrté výročie vzniku darovaním krvi
Ženisti absolvovali aj darovanie krvi v rámci akcie s názvom Kvapka krvi od ženistu.
Autor TASR
Sereď 31. októbra (TASR) - Štvrté výročie vzniku 91. ženijného pluku v Seredi sa nieslo v znamení odovzdávania ocenení i darovania krvi. TASR o tom informovala dôstojníčka pre styk s verejnosťou 91. ženijného pluku Lenka Meravá.
„Za štyri roky existencie nášho pluku sme preukázali, že ženijné jednotky sú neoddeliteľnou súčasťou ozbrojených síl. Naši príslušníci sa podieľali na širokom spektre úloh od výstavby a údržby infraštruktúry, pyrotechnických prác, až po podporu civilných orgánov pri zvládaní mimoriadnych situácií,“ vymenoval veliteľ ženijného pluku Ján Adamuško.
Slávnostný program sa začal vo štvrtok 30. októbra napochodovaním jednotiek ozbrojených síl, prinesením bojovej zástavy 91. ženijného pluku a odpálením dymovníc vo farbe trikolóry, po ktorej nasledovala štátna hymna a príhovor veliteľa pluku.
Po príhovore veliteľ pluku ocenil viacerých vyslúžilých a slúžiacich vojakov, zamestnancov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o rozvoj 91. ženijného pluku a mimoriadne pristupovali k plneniu svojich úloh.
„Slávnostný ceremoniál sa skončil slávnostným pochodom jednotiek, po ktorom sa program aj pozornosť presunula do priestorov pluku, kde príslušníci prezentovali ukážky ženijných spôsobilostí. Záver patril návšteve Siene tradícií ženijného vojska,“ dodala Meravá.
Ženisti absolvovali aj darovanie krvi v rámci akcie s názvom Kvapka krvi od ženistu. Participovalo na nej 34 príslušníkov pluku, z toho dvaja boli vyradení zo zdravotných dôvodov, takže napokon 32 príslušníkov darovalo po 450 mililitrov krvi.
